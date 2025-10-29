Ευρωπαϊκό Άρσης Βαρών: 3 μετάλλια και 2 ρεκόρ Ευρώπης για τη Μαρία Στρατουδάκη

Νέα τρομερή εμφάνιση από τη Μαρία Στρατουδάκη που κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων και U23 της Αλβανίας.

Στην κατηγορία των 53 στις Νεανίδες σήκωσε 82 κιλά στο αρασέ και πήρε το χάλκινο μετάλλιο ενώ συγκλονιστική ήταν στο επολέ ζετέ με 101 κιλά, φτάνοντας στα 183 κιλά στο σύνολο και κατακτώντας δύο αργυρά.

Η πρωταθλήτρια του Κρατερού Χανίων πέτυχε και νέα ρεκόρ Ευρώπης στο ζετέ με 102 κιλά και στο σύνολο με 183. Τα προηγούμενα ήταν δικά της από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κορασίδων τον περασμένο Ιούλιο στη Μαδρίτη.

Και οι τρεις επιδόσεις της είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ για την Μαρία Στρατουδάκη που ξεπέρασε ξανά τον εαυτό της.

H 17χρονη Στρατουδάκη ξεκίνησε στο αρασέ με 78 κιλά, έχασε τα 81 και σήκωσε τα 82. Στο επολέ ζετέ είχε επιτυχημένες προσπάθειες στα 98 και 101 κιλά και έχασε τα 105.

Η Μαρία προσθέτει αυτά τα μετάλλια σε μία σειρά μεταλλίων που έχει σε όλες τις μικρές κατηγορίες στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αποδεικνύοντας ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού.

«Η τρομερή εμφάνιση της Μαρίας μας γέμισε χαρά και ελπίδα για το μέλλον ανήμερα της Εθνικής μας Εορτής. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αθλήτρια μας και της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όπως και στους προπονητές της για τα τρία μετάλλια, που αποδεικνύουν ότι το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών είναι λαμπρό», δήλωσε, σύμφωνα με το ERTNews η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών, Θεανώ Ζαγκλιβέρη.