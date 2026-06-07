‘Ερχονται σημαντικές αλλαγές σε Α’ ΕΠΣΤ και κύπελλο

Σημαντικές αλλαγές στη δομή της Α’ Ερασιτεχνικής, αλλά και του κυπέλλου της ΕΠΣΤ προανήγγειλε σε δηλώσεις του, ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣΤ , Μάκης Παπαγεωργίου.

Πριν λίγο καιρό είχατε ενημερωθεί από το Trikalascore για την πρόθεση της ‘Ενωσης από την επόμενη αγωνιστική σεζόν να ορίσει τη διεξαγωγή πλέι οφ στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία, γεγονός που θα δώσει περισσότερη αίγλη στην πρώτη τη τάξει κατηγορία, αλλά και έσοδα στις ομάδες από τη διεξαγωγή των αγώνων διαβάθμισης που έτσι και αλλιώς θα μαζέψουν αρκετό κόσμο.

Πέρα από την Α’ ΕΠΣΤ, πιθανότατα τη νέα σεζόν αλλάζει και το φορμάτ του κυπέλλου ΕΠΣΤ, προκειμένου και αυτός ο θεσμός να γίνει πιο ελκυστικός.

Από κει και πέρα μένει να δούμε εάν θα έχουμε κάποιες αλλαγές και στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία, όπως η διεξαγωγή πλέι οφ.

Αυτές θα είναι από τις πρώτες κινήσεις της νέας διοίκησης της ΕΠΣΤ που θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει από τη νέα σεζόν το προιόν, τα τοπικά πρωταθλήματα του νομού.

Πηγή: trikalascore