Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Τραγική εμφάνιση και ήττα με κάτω τα χέρια

Με τη θέση «5» να… νοσεί, ο Παναθηναϊκός είχε την… ατυχία να αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague και συνετρίβη… Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια (86-68) από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς να πανηγυρίζει την έβδομη νίκη του και μάλιστα διαδοχική.

Στον αντίποδα, το «τριφύλλι», το οποίο φλέρταρε με την πιο βαριά ήττα της ευρωπαϊκής Ιστορίας του όταν βρέθηκε στο 29΄ στο -28 (65-37), αλλά το… μάζεψε στο φινάλε, υπέστη το δεύτερο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα και τέταρτο στο σύνολο.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68