Επιστροφή στις νίκες – Ο ΑΟΤ επικράτησε 3-0 της Αναγέννησης Άρτας

Στις νίκες επέστρεψε o AO Tρίκαλα που επικράτησε με 3-0 της Αναγέννησης Άρτας στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Ο Νίτσος μόλις στο 2ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στον ΑΟ Τρίκαλα (1-0) περνώντας την μπάλα πάνω από τον Μπαλαούρα, ενώ στο 16′ ο ίδιος παίκτης με δυνατό μακρινό σουτ πέτυχε το 2-0. Στο 71′ ο Σουλιώτης με κοντινή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Την Τετάρτη θα υποδεχθούμε τον ΠΑΣ Κόρινθο για τον θεσμό του κυπέλλου ερασιτεχνών.

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης(70′ Κωνσταντόπουλος), Λαμπίρης (70′ Απόστολος Σκόνδρας), Ορφανός, Σουλιώτης, Ναζίμ (60′ Πατρώνης), Κοκκίνης (46′ Γρηγορόπουλος), Νίτσος, Σαμαντάς, Μέτσε, Κακάμης.

Αναγέννηση Άρτας (Ανδρέας Λαυδαριάς): Μπαλαούρας, , Νούτσος(82′ Ραϊκος), Παϊτέρης, Παππάς, Μίγγος (82′ Χρήστου), Μιτακίδης, Κατσαβάκης (66′ Λούτα), Σκουτελιάς, Μανιώτης, Δρόσος (46′ Γαϊτανίδης), Ζαχαράκης (74′ Ροβίνας).