Ενίσχυση με τον Tyrell Jones για τα Τρίκαλα

Στην ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού προχωρούν τα Τρίκαλα με την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Tyrell Jones.

“Η Διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrell Jones., ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας στη θέση του guard για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026”, αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: “Ο Tyrell γεννήθηκε στο Ορλάντο και έχει ύψος 1,88μ. Αποφοίτησε από το University of South Alabama το 2024.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με την ομάδα της Ένωσις Νέων Παραλιμνίου όπου ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με μέσο όρο πόντων 19.

Φέτος ξεκίνησε την σεζόν στην Ρουμανία με την ομάδα της Βαλτσέα.

Καλωσορίζουμε τον Tyrell στην οικογένεια του ΑΟ Τρίκαλα και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!”.