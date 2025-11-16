Δύσκολο τρίποντο στην Ηγουμενίτσα για τον ΑΟΤ

Ενώ όλα προμήνυαν ένα εύκολο απόγευμα στην Ηγουμενίτσα κόντρα στον αποδυναμωμένο και αποκαμωμένο Θεσπρωτό τα Τρίκαλα κατάφεραν να μετατρέψουν το παιχνίδι σε ντέρμπι και να ιδρώσουν για την νίκη (1-2) παίζοντας με παίκτη λιγότερο για μία ώρα.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά με τα Τρίκαλα να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 5’ με κεφαλιά του Σουλιώτη μετά από κόρνερ του Άνθη και πρώτη κεφαλιά του Κατσαμάγκα.

Τα Τρίκαλα έψαξαν για δεύτερο γκολ και στο 26΄ο διαιτητής Γεωργίου δεν έδειξε πέναλτι σε χέρι αμυντικού του Θεσπρωτού. Αυτό ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις από τους παίκτες των Τρικάλων και ο Γιάννης Σκόνδρας, αρχηγός του ΑΟΤ, είδε την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Ο Σκόνδρας αντέδρασε άσχημα, κάτι είπε στον διαιτητή – προφανώς ακατάλληλο- και είδε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα με δέκα παίκτες.

Λίγο αργότερα ο διαιτητής δεν έδωσε νέο πέναλτι για τα Τρίκαλα σε ανατροπή του Παπαδάκου μέσα στην περιοχή και σα να μην έφτανε αυτό ο Θεσπρωτός στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ισοφάρισε σε 1-1 με ένα απίθανο σουτ του Τρέσα.

Στην επανάληψη όμως τα Τρίκαλα, παρά το γεγονός ότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο κατάφεραν να ανατρέψουν το ματς και να πάρουν την νίκη χάρη σε ένα προσωπικό γκολ του Άνθη στο 58’ που ήταν και πάλι ο κορυφαίος για τα Τρίκαλα.

Στις καθυστερήσεις παραλίγο να υποστούμε σοκ όταν ο Ρικάνοβιτς για τους γηπεδούχος έχασε μοναδική ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση τα Τρίκαλα πήραν το τρίποντο και πλέον περιμένουν τον Τηλυκράτη την ερχόμενη εβδομάδα στο ντέρμπι κορυφής.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Χαράλαμπος Γεωργίου (Ηπείρου) με βοηθούς τους συντοπίτες του κ.κ. Πασιά, Τσάγκα. Απέβαλλε στο 27’ τον Γιάννη Σκόνδρα ενώ έδειξε κίτρινες κάρτες στους Πατρώνη, Τρέσα, Φώλια του Θεσπρωτού.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Θεσπρωτός (Θανάσης Τζίμας): Μάνος, Δρουγούτης (68′ Αποστόλου Γ.), Μεσίνα (68′ Ρικάνοβιτς), Φώλιας, Νάντσοφ, Πατρώνης, Καγκελίδης, Τρέσα, Ραπτόπουλος (75′ Τσώτσος), Μωραϊτης (59′ Σίμος), Αποστόλου Βασ. (75′ Ζακόπουλος)

ΑΟ Τρίκαλα (Κώστας Νεμπεγλέρας): Λαζαρίνας, Γκερπεσιώτης, Λαμπίρης, Ίτσιος, Σκόνδρας, Σουλιώτης, Άνθης (85′ Μποζίδης), Παπαδάκος (85′ Ορφανός), Κατσαμάγκας (78′ Αντερέμι), Λουκάς, Μηλιώτης (59′ Σαμαντάς).

