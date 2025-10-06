Δυναμική παρουσία του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων στον 3ο Ημιορεινό Αγώνα “Γόμφοι Trail”

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και σπουδαίες επιδόσεις συμμετείχε ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων στον 3ο ημιορεινό αγώνα “Γόμφοι Trail – Στα μονοπάτια των προγόνων μας”, που διεξήχθη την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στην περιοχή των Γόμφων του Δήμου Πύλης.

Η διοργάνωση, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης, συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο “Οι Γόμφοι” και τον Δήμο Πύλης, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά και την ιστορική κληρονομιά της περιοχής μέσα από τρεις ξεχωριστές διαδρομές:

«Αρχαίοι Γόμφοι» – 19 χλμ (+500 μ. υψ.)

– 19 χλμ (+500 μ. υψ.) «Φίλιππος Β’» – 7 χλμ (+100 μ. υψ.)

– 7 χλμ (+100 μ. υψ.) «Κάρπιος Διόνυσος» – 1.000 μ. (παιδικός αγώνας)

Το Gomfoi Trail αποτέλεσε μια εξαιρετική διοργάνωση, αποδεικνύοντας πως με σωστό σχεδιασμό και μεράκι μπορούν να διοργανωθούν επιτυχημένοι αγώνες Η άψογη οργάνωση, η άρτια σήμανση της διαδρομής και η φιλική εξυπηρέτηση των εθελοντών συνέβαλαν ώστε οι αθλητές να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα στη φύση.