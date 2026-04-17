Διασυλλογικό πρωτάθλημα boxe savate στα Τρίκαλα

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Boxe Savate διοργανώνουν στα Τρίκαλα, την Κυριακή 26 Απριλίου, ο τοπικός σύλλογος Α.Σ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΣ και η Ελληνική Ομοσπονδία Σαβάτ με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο και αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον φίλων των μαχητικών αθλημάτων, καθώς αθλητές από διάφορους συλλόγους θα δώσουν το «παρών», προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις και υψηλού επιπέδου αγωνιστικό θέαμα.

Το Boxe Savate, ένα άθλημα που συνδυάζει τεχνική, ταχύτητα και στρατηγική, κερδίζει συνεχώς έδαφος και προσελκύει νέους αθλητές.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη