Διασυλλογικοί αγώνες στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων 

Διασυλλογικοί αγώνες ανδρών – γυναικών ατομικών αγωνισμάτων διεξάγονται το διήμερο Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα».

Οι αγώνες διοργανώνονται από τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Μαΐου για τον 4o Ομιλο του ΣΕΓΑΣ και αφορούν σε άνδρες / Κ20 άνδρες, γυναίκες / Κ20 γυναίκες και σύνθετα αγωνίσματα Κ16, με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Τα αγωνίσματα είναι:

1) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: ΑΝΔΡΩΝ: 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 5.000μ. – 3.000μ.Φ.Ε – 10.000μ.Βάδην – 110μ.Εμπ. – 400μ.Εμπ. – Ύψος – Επί Κοντώ – Μήκος – Τριπλούν – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός – 4Χ100μ. – 4Χ400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100μ.– 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ.- 5.000μ. – 3.000μ.Φ.Ε – 10.000μ.Βάδην – 100μ.Εμπ. – 400μ.Εμπ. – Ύψος – Επί Κοντώ – Μήκος – Τριπλούν – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός – 4Χ100μ. – 4Χ400μ. 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: • Συμμετέχουν οι αθλητές/τριες από 16 ετών και μεγαλύτεροι/ες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα το Σάββατο οι αγώνες θα διαρκέσουν τις ώρες 13:20 – 20:10 και την Κυριακή 15:00 – 19:25 (ώρες έναρξης αγωνισμάτων)

