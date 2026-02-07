Διακρίσεις για τους μικρούς αθλητές του ΣΟΑΤ

Δέκα μετάλλια κατέκτησαν οι μικροί αθλητές του ΣΟΑΤ την πρώτη ημέρα του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος που διεξάγεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

“Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη τεχνικής αρτιότητας και αγωνιστικού σθένους, η πρώτη ημέρα του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος που διεξάγεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό θρίαμβο για τον ΣΟΑΤ.

Το «νέο αίμα» του συλλόγου, οι μικροί αρχάριοι αθλητές, απέδειξαν πως το μέλλον του Τρικαλινού ταεκβοντό βρίσκεται σε στιβαρά χέρια, σημειώνοντας μια εξαιρετική στατιστική επίδοση: σε σύνολο 11 συμμετοχών, ο σύλλογος κατέκτησε 10 μετάλλια.

Η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, βρήκε την αποστολή του ΣΟΑΤ να ξεχωρίζει όχι μόνο για τη συγκομιδή των μεταλλίων, αλλά κυρίως για την ποιότητα που επέδειξαν τα «μωρά» του συλλόγου πάνω στα τατάμι.

Υπό την καθοδήγηση και τη συνοδεία του Δασκάλου Νίκου Παϊταρίδη, καθώς και των προπονητών Γιώργου Βαργιάμη και Εύας Παϊταρίδου, οι μικροί αθλητές αγωνίστηκαν με ωριμότητα που υπερβαίνει την ηλικία τους.

Ο επικεφαλής προπονητής, κ. Νίκος Παϊταρίδης, σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων, έδωσε το στίγμα της φιλοσοφίας του συλλόγου, εστιάζοντας στην ουσία της αθλητικής παιδείας:

“Το σημαντικότερο στις αναπτυξιακές ηλικίες δεν είναι τα αποτελέσματα και τα μετάλλια, τα οποία ομολογουμένως ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, μα η απόδοση των μικρών αθλητών. Τα ‘μικρά μας’ με ενθουσίασαν πραγματικά, καθώς αποτυπώθηκε στο τερεν όλη η καταπληκτική και μεθοδική δουλειά του προπονητικού επιτελείου. Θεωρώ ότι έπεσε στα χέρια μας μία από τις καλύτερες φουρνιές και θυμηθείτε το… θα ξαναγράψουμε Ιστορία!”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΑΤ εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια τόσο στους αθλητές και το τεχνικό τιμ για την άρτια προετοιμασία, όσο και στις οικογένειες των παιδιών που στέκονται αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας:

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

* Μαρίζα Σακελλαρίου

* Γιώργος Χαρακόπουλος

* Νικολέτα Ζήκου

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

* Γιώργος Ντινόπουλος

* Τζωρτζίνα Παπαευθυμίου

* Στέλιος Τζέλης

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

* Ελευθερία Χατζούλη

* Χρήστος Μουσιώλης

* Χρυσάνθη Τζιώτζιου

* Βικτώρια Μηλίτση

5η ΘΕΣΗ

* Μελίνα Μουσιώλη

Μια νέα σελίδα φαίνεται να γράφεται για τον ιστορικό σύλλογο, με τα νέα ταλεντα να δίνουν ήδη τα πρώτα, ηχηρά δείγματα γραφής.”