Γιώργος Μπαρτζώκας: «Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα με 98-85, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στα αμυντικά προβλήματα που δεν επέτρεψαν στην ομάδα του να διεκδικήσει τη νίκη.

Η ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην άμυνα από την αρχή του αγώνα και βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η συνολική εικόνα του στην αμυντική λειτουργία δεν ήταν αυτή που απαιτούσε ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν αφορούσε μεμονωμένους παίκτες, αλλά ολόκληρη την ομάδα, επισημαίνοντας τη δυσκολία αντιμετώπισης παικτών με ποιότητα όταν βρίσκουν ελεύθερα σουτ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε χαρακτηριστικά: «Σε όλο το ματς ζοριστήκαμε αμυντικά. Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Δεν ήταν 1,2,3 παίκτες, όλη η ομάδα δεν ήταν αρκετά συμπαγής στην άμυνα. Παίκτες όπως ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν αν αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με ελεύθερα σουτ, είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις. Έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερη άμυνα για να κερδίσουμε το παιχνίδι».