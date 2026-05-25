Αθλητικά

Γιορτή του Cheerleading με πανελλήνιο πρωτάθλημα στα Τρίκαλα και συμμετοχή 600 αθλητριών

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών διεξήχθη στα Τρίκαλα την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο διήμερης διοργάνωσης, που περιλάμβανε και το Τρίκαλα & Μετέωρα Cheer Open 2026, με τη συμμετοχή περίπου 600 αθλητριών από όλη τη χώρα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading – Αθλητικού Ομαδικού Χορού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων πραγματοποίησε στα Τρίκαλα (στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο) τα προκριματικά και τους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Cheerleading Ζευγαριών.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς αναφέρθηκε στη συνεχή ενδυνάμωση του αθλήματος και στο ότι τα Τρίκαλα μπορούν να φιλοξενήσουν και διεθνείς διοργανώσεις. Χαιρετισμό απηύθυνε και η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, με αμφότερους να λαμβάνουν αναμνηστική πλακέτα από την Ομοσπονδία και το πρόεδρο κ. Μιχ., Φουντεδάκη.
Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μιχάλης Λάππας, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, ο δημοτικός σύμβουλος Ακης Αναστασίου.

Μία ημέρα νωρίτερα στην Καλαμπάκα διεξήχθη training camp, καθώς και επιδείξεις στην κεντρική πλατεία.

Από το γραφείο Τύπου

