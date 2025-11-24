Γιορτή του αθλητισμού στον επετειακό 20ο Ημιμαραθώνιο Ράξας – Τρικάλων

Μέρα γιορτής και αθλητισμού ήταν η Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, καθώς διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, ο 20ος Ημιμαθώνιος Ράξας Τρικάλων. Με ιδανικές καιρικές συνθήκες, η επετειακή αυτή χρονιά στέφθηκε και με ρεκόρ συμμετοχών στις μικρές ηλικίες, στέλνοντας ισχυρά τα μηνύματα της αξίας της άθλησης και της προαγωγής της υγείας.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τον Δήμο Τρικκαίων και τη ΔΚ Ράξας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων και με την υποστήριξη της e-trikala ΑΕ, και προσέλκυσαν πλήθος δρομέων. Πάνω από 300 ήταν οι συμμετοχές στους κύριους δρόμους των 21 χιλιομέτρων (ημιμαραθώνιος) και των 10 χιλιομέτρων.

Στις μικρές ηλικίες σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στα αγωνίσματα των 100, 400, 600 και 1.000 μέτρων για αγόρια και κορίτσια.

Τις εκκινήσεις στους δρόμους των 21 και 10 χιλιομέτρων έδωσε η Αντιδήμαρχος Α τομέα Δήμου Τρικκαίων, Ζωή Παπαναστασίου. Επίσης, από πλευράς του Δήμου Τρικκαίων παρέστησαν, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου, Ακης Αναστασίου,, Χρήστος Ζαραμπούκας, Λευτέρης Τζερεμές.

Μικροί και μεγάλοι αθλητές, καθώς και ο πάρα πολύς κόσμος, απόλαυσαν τη φετινή διοργάνωση, η οποία επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την 20χρονη ιστορία του Ημιμαραθώνιου Ράξας.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ-ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1. Αθανάσιος Μπύρος (ΤΡΙΚΑΛΑ) 1.15.29

2. Κώστας Σκοτίδης (ΣΔΥ Βόλου) 1.17.58

3. Αριστείδης Γκιζλής (ΣΔ Τρικάλων) 1.20.29

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.Σοφία Λούλου (Ανεξάρτητη) 1.47.00

2.Ιωάννα Παπαδημητρίου (ΤΡΙΚΑΛΑ) 1.48.58

3.Δήμητρα Ζαχαράκη (ΣΔ Τρικάλων) 1.49.03

10.000 χιλιόμετρα

ΑΝΔΡΕΣ

1.Αλκιβιάδης Ψύχος (ΓΣ Τρικάλων) 32.31

2.Δημήτρης Αγγελακόπουλος (Έσπερος Λαμίας) 35.45

3.Θωμάς Γιουβρής (ΓΣ Τρικάλων) 35.53

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.Άντρια Μιχαήλ (ΓΣ Τρικάλων) 42.25

2.Μαρία Τσαρκάτσογλου (Σπύρος Λούης) 46.08

3.Μάρθα Βαμβάκη (Γαλάτσι Runners) 49.06

Από το γραφείο Τύπου