Γιοβάνοβιτς για το Ελλάδα-Σκωτία: «Η απογοήτευση που νιώθουμε τώρα θα μας κάνει πιο δυνατούς»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης την Εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είναι αρκετά μεγάλη η απογοήτευση. Η πορεία μας τον τελευταίο χρόνο μάς έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να πάμε στο Μουντιάλ, με βάση την εικόνα μας. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Έχουμε όμως μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε παιδιά που αισθάνονται την ίδια απογοήτευση. Αυτή μπορεί να μας κάνει περισσότερο δυνατούς. Να μάθουμε να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι όταν αλλάζει το επίπεδο κα η σημασία των αγώνων ώστε πραγματικά να έχουμε πολύ πιο αποδοτική εικόνα. Όχι μόνο βάσει του ποδοσφαίρου μας, αλλά και για τα αποτελέσματα».

Για το τι έφταιξε για τον αποκλεισμό: «Νομίζω ότι από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, σε ένα μόνο δεν ήμασταν στο επίπεδο που μπορούσαμε, σε αυτό με τη Σκωτία εντός έδρας. Σαν εικόνα η διάθεση των παικτών μας να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα υπό πίεση ήταν πολύ καλή. Οι λεπτομέρειες που στο ποδόσφαιρο παίζουν σπουδαίο ρόλο δεν ήταν μαζί μας. Δεχθήκαμε γκολ με όλους τους τρόπους και αυτό είχε μεγάλο κόστος για εμάς. Όμως αυτό είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Μας έχει συμβεί, μας έχει απογοητεύσει, η πίστη στο γκρουπ είναι σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να καταλάβουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στα παιχνίδια αυτής της σημασίας για να είμαστε πιο έτοιμοι στις επόμενες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Για τα παιχνίδια με τη Σκωτία: «Παίξαμε τρία ματς με μια σοβαρή ομάδα, με μια καλή ποιότητα. Μια ομάδα που ξέρει να παίζει για το αποτέλεσμα. Όλα τα παιχνίδια κατά κάποιο τρόπο ήταν διαφορετικά και σεβόμαστε τη Σκωτία. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και στόχος μας είναι όπως πάντα να κερδίσουμε. Αυτή είναι η πιο απλή λογική που μπορούμε να έχουμε για αυτό το παιχνίδι».

Για τη φιλοσοφία της ομάδας και την επόμενη ημέρα: «Είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Πάντα θεωρούσα ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να έχουμε μια φιλοσοφία στο παιχνίδι και ένα πλάνο για το τί θα κάνουμε με την μπάλα στα πόδια. Να είμαστε εμείς που θα ελέγχουμε τον ρυθμό. Υπάρχουν θέματα αλλά είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Είναι λίγα τα 12-14 παιχνίδια να κάνεις τόσα πράγματα. Είμαστε σίγουροι και ασφαλείς στον τρόπο παιχνιδιού μας και μας δίνεται η δυνατότητα μελλοντικά να κάνουμε και περισσότερα πράγματα».

Για το ροτέισιον στα χαφ: «Καταλαβαίνετε και εσείς ότι ιδιαίτερα στα χαφ δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Βάσει του πώς μπορούμε να δούμε το μέλλον της Εθνικής, είναι ένας χώρος που πρέπει να ανοίξουμε το ρόστερ. Ένας από τους λόγους είναι η κλήση του Τριάντη. Δεν είναι μόνο αυτή. Να μπορούμε να έχουμε πιο ανοικτό και μεγαλύτερο ρόστερ γιατί και στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και με τον τρόπο που θα παίκτες το Nations League του Σεπτεμβρίου με τέσσερα συνεχόμενα ματς θα μας χρειαστεί να έχουμε έτοιμες περισσότερες επιλογές και στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας να δούμε κάποιους άλλους παίκτες που μπορούν να μας βοηθήσουν».

Για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα η Ελλάδα ή η Σκωτία: «Η Ελλάδα. Όλα μας τα παιχνίδια είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σεβόμαστε τη Σκωτία, είναι ποιοτική ομάδα. Όλα τα παιχνίδια ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα μου παρουσίασε πολύ καλύτερο πρόσωπο από ότι έδειξαν τα αποτελέσματα».

Για τον Κυζιρίδη: «Ξέρω για τον Κυζιρίδη. Παρακολουθώ και είναι μέσα στα παιδιά που βλέπουμε την εξέλιξή του μέσα από τα παιχνίδια που κάνει στη Σκωτία».

Για τις πολλές επιλογές στην επίθεση, τον Κωστούλα και τον Τεττέη: «Περιμένω ένα απλό πράγμα. Είναι και ο Τζίμας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί όλοι είναι σε καλή ηλικία. Αυτοί που έχουν περισσότερο χρόνο (Παυλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας) στην Εθνική, για μένα είναι σημαντικό να έρθουν μαζί μας, να δουν πώς λειτουργεί η Εθνική και οι απαιτήσεις της. Για να ξέρουν πόσο σημαντικό είναι και πόση προσπάθεια πρέπει να κάνουν μέσα από τις ομάδες για να μας δώσουν πολύ μεγάλη βοήθεια για τη συνέχεια. Θα έχουν πολλές προκλήσεις. Κάθε συμμετοχή τους, με την τριβή με την εθνική ομάδα γνωρίζουν καλύτερα και τις απαιτήσεις».