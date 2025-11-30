Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Giannis «έσπασε το φράγμα» των 21.000 πόντων στο ΝΒΑ, επέστρεψαν στις νίκες οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 29 πόντους οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στην νίκη με 116-99 επί των Μπρούκλιν Νετς, τερματίζοντας το σερί επτά ηττών που είχαν τα «ελάφια». Παράλληλα, ο Έι Τζέι Γκριν πρόσθεσε 15 πόντους με 5/7 σουτ και ο Μπόμπι Πόρτις πέτυχε 13 πόντους, βοηθώντας σημαντικά από τον πάγκο.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος επέστρεψε από χειρουργική επέμβαση μετά από τραυματισμό στο μηνίσκο του δεξιού γονάτου, που τον έθεσε εκτός αγώνων των Μπακς στις 22 Οκτωβρίου, πρόσθεσε επίσης 13 πόντους με έξι ασίστ, καθώς και οι πέντε βασικοί του Μιλγουόκι σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Το σερί ηττών του Μπρούκλιν έφτασε στις τέσσερις, με τον αναπληρωματικό, Ντάνι Γουλφ να αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ της ομάδας με 22 πόντους (σ.σ. ρεκόρ καριέρας), ενώ ο Τζέιλεν Γουίλσον πρόσθεσε 13 πόντους.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Μπακς κράτησαν έναν αντίπαλο κάτω από 100 πόντους αυτή την σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πήρε μπροστά» στη δεύτερη περίοδο, ευστοχώντας και στα πέντε σουτ του και σκοράροντας 12 πόντους, καθώς οι Μπακς κυριάρχησαν με 39-24 και προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 71-53.

Στην τρίτη περίοδο, ο Έλληνας άσος ξεπέρασε τους 21.000 πόντους στην καριέρα του, και έγινε ο έκτος νεαρότερος παίκτης που το κατάφερε στα χρονικά του NBA (30 ετών και 358 ημερών). Οι μόνοι παίκτες που το έκαναν σε μικρότερη ηλικία είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Κόμπι Μπράιαντ, Κέβιν Ντουράντ και Μάικλ Τζόρνταν.

Με αυτή την νίκη, τα «ελάφια» έβαλαν τέλος στο μεγαλύτερο σερί ηττών τους από την περίοδο 2013-14 (σ.σ. την πρώτη σεζόν του Αντετοκούνμπο), όταν η ομάδα από το Μιλγουόκι νίκησε σε μόλις 15 αγώνες.

«Νομίζω ότι όταν ήμουν νεαρότερος, μερικά χρόνια πριν, ήμουν κάπως «ναι, είναι άλλη μία ημέρα στο γραφείο. Αφήστε με να κάνω την δουλειά μου να πάω σπίτι». Τώρα όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτιμάς αυτές τις στιγμές δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Ο κόουτς Ντοκ ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν μόνο 11, 12 παίκτες που έχουν σκοράρει 21.000 πόντους με μία ομάδα στην Ιστορία του παιχνιδιού και είσαι κάπως «ουάου»… Όντας ένα παιδί από την Ελλάδα, από τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσα σε μία μικρή γειτονιά, όπου δεν συμβαίνουν πολλά μεγάλα πράγματα, το να μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο και 13 χρόνια αργότερα να σκοράρεις 21.000 πόντους, το εκτιμώ πολύ» είπε ο Greak Freak μετά το τέλος του αγώνα.

«Είχα σπουδαία υποστήριξη, την οικογένειά μου, τον Θεό, με έχουν οδηγήσει μέσα από όλη αυτήν την πορεία. Είμαι χαρούμενος. Εχω πολλά πράγματα, πολλά κεφάλαια, θέλω να συνεχίσω μπροστά, οπότε μένω συγκεντρωμένος. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πράγματα. Πρέπει να νικήσεις δύο παιχνίδια στην σειρά. Έχουμε άλλο ένα σε δύο ημέρες και δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι στόχοι μου σε πέντε, επτά, δέκα χρόνια. Πρέπει να επιβιώσουμε. Την Δευτέρα πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε ένα ματς τη φορά. Αυτό έχω κάνει σε ολόκληρη την καριέρα μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ότι θα είμαι σε αυτήν την θέση, σε αυτήν την καρέκλα για τόσα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι έχει ο Θεός για εμένα στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσω με το κεφάλι κάτω, να δουλεύω σκληρά, να παραμένω πειθαρχημένος, να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου και ξέρω ότι σπουδαία πράγματα θα συμβούν, επειδή εργάζομαι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο πειθαρχημένος από εμένα, οπότε ξέρω ότι έρχονται σπουδαία πράγματα» τόνισε.

