Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε… minion για το Halloween – «Είναι το ψηλότερο που έχετε δει»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε… minion για το Halloween – «Είναι το ψηλότερο που έχετε δει»

Με διαφορετική περιβολή λόγω… Halloween εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από την αναμέτρηση των Μιλγούοκι Μπακς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak εμφανίστηκε ντυμένος… minion και οι Μπακς δεν έχασαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον παίκτη του στο Instagram.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Milwaukee Bucks (@bucks)

«Είναι το ψηλότερο minion που έχετε δει» έγραψαν, ενώ πρόσθεσαν «minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι» (σ.σ. ατάκα που χρησιμοποιεί ο Γκρου στην ομώνυμη ταινία).

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα