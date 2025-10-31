Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε… minion για το Halloween – «Είναι το ψηλότερο που έχετε δει»

Με διαφορετική περιβολή λόγω… Halloween εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από την αναμέτρηση των Μιλγούοκι Μπακς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Συγκεκριμένα, ο Greek Freak εμφανίστηκε ντυμένος… minion και οι Μπακς δεν έχασαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον παίκτη του στο Instagram.
«Είναι το ψηλότερο minion που έχετε δει» έγραψαν, ενώ πρόσθεσαν «minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι» (σ.σ. ατάκα που χρησιμοποιεί ο Γκρου στην ομώνυμη ταινία).
