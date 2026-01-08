Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσω ανταλλαγή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να έχει ζητήσει να γίνει ανταλλαγή από τους Μπακς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Athletic των NYTimes, o «Greek Freak», σχολίασε τις φήμες που τον θέλουν να έχει ζητήσει ανταλλαγή από το front office των «Ελαφιών», με τον ίδιο να διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση και δεν θα υπάρξει ποτέ μία στιγμή στην οποία θα βγω και θα πω “Θέλω ανταλλαγή”, δεν είναι… στη… φύση… μου, ΟΚ;».

