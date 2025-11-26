«Βόμβα» στην Παρτίζαν: Υπέβαλε την παραίτησή του ο Ομπράντοβιτς – Επίκειται συνάντηση με τη διοίκηση της ομάδας

Ο θρυλικός Σέρβος προπονητής, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, υπέβαλλε την παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν, σύμφωνα με το σερβική ιστοσελίδα Mozzartsport.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς στο “mozzartsport.com“:

«Ο προπονητής των τροπαίων αποφάσισε μετά από μια σειρά ηττών ότι ήταν καιρός για μια αλλαγή. Αν ρωτούσατε τους οπαδούς, πιθανότατα θα λάμβανε ομόφωνη υποστήριξη. Αλλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνωρίζει ότι η αγάπη δεν βγάζει τα προς το ζην. Ή τουλάχιστον δεν κερδίζει. Και επειδή οι ασπρόμαυροι έχασαν επτά από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη. Σύμφωνα με τις γνώσεις μας, ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ προσφέρθηκε να παραιτηθεί από το προπονητικό επιτελείο της Παρτίζαν.

Θα οδηγήσει σε οριστικό χωρισμό; Θα δούμε. Η διοίκηση του συλλόγου θα καθίσει με τον 65χρονο και θα δει πώς θα προχωρήσει. Το γεγονός είναι ότι η ομάδα δεν έχει καλή εμφάνιση τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι το χάρισμα του Ζοτς δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Το μόνο ερώτημα είναι: μπορεί η ομάδα να βρει το δρόμο της; Και μπορεί να γίνει αυτό με ή χωρίς τον Ομπράντοβιτς;

Χθες βράδυ, μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής των ασπρόμαυρων, όπως σπάνια στην καριέρα του, φαινόταν ηττημένος και ανίσχυρος. Η απάντηση «δεν ξέρω» στην μετέπειτα ερώτηση του δημοσιογράφου για το πώς θα ανατρέψει πλέον τη σεζόν, απλώς επιβεβαίωσε ότι έγινε σαφές στον ίδιο ότι έπρεπε να γίνει κάτι ριζοσπαστικό.

Κάποτε “θυσιάστηκε” όλη η ομάδα. Τώρα ο Ομπράντοβιτς έβαλε τη δουλειά του στο τραπέζι.

Το διοικητικό συμβούλιο με επικεφαλής τον Όστο Μιγιαΐλοβιτς αποφασίζει. Θα αποδεχτεί την παραίτηση του ανθρώπου που, μετά από όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, αναζωπύρωσε τα πυροτεχνήματα των συναισθημάτων μεταξύ των ασπρόμαυρων και θα αναζητήσει νέο προπονητή; Ή θα προσπαθήσει να τον πείσει να μείνει και να συνεχίσει να παλεύει με τα προβλήματα στο γήπεδο; Θα το μάθουμε απόψε ή το αργότερο αύριο».