«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Αλμπαθέτε απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο – Δύο γκολ σημείωσε ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Χεφτέ Μπετανκόρ, δείτε βίντεο

Η νέα εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Η «Βασίλισσα» γνώρισε ιστορική ήττα με 3-2 από την Αλμπαθέτε, αποχαιρετώντας πρόωρα το Κύπελλο Ισπανίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Χεφτέ Μπετανκόρ, επιθετικός που ανήκει στον Ολυμπιακό, καθώς σημείωσε δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του και έγινε ο άνθρωπος που υπέγραψε τον αποκλεισμό της Ρεάλ.

Το παιχνίδι άρχισε με ρυθμό και ένταση. Η Αλμπαθέτε προηγήθηκε στο 42’ με τον Βιγιάρ, όμως ο Μασταντουόνο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, δίνοντας προσωρινή ανάσα στους Μαδριλένους. Παρά το γεγονός ότι όλοι περίμεναν τη Ρεάλ να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπετανκόρ είχε άλλη γνώμη.

⚽️ ¡¡GOOOOOOL DEL ALBACETE!! ¡¡Locura en la grada del Carlos Belmonte!! Javi Villar, a la salida de un saque de esquina, cabecea a la red en el primer palo y lo celebra así. 📺 @La1_tve 🆚 @AlbaceteBPSAD | 1-0 | @realmadrid | 42’#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/JopcNcvTUc — RFEF (@rfef) January 14, 2026

⚽️ ¡¡GOOOOOOL DEL MADRID!! ¡¡Lo empata Mastantuono!! También desde un córner, remata Huijsen a bocajarro y el rechace del portero manchego lo manda, muy atento, el argentino a la red. 📺 @La1_tve 🆚 @AlbaceteBPSAD | 1-1 | @realmadrid | 42’#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/iqxUbvCOkR — RFEF (@rfef) January 14, 2026

Στο 82’, με ένα σκαστό σουτ, έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους, βάζοντας «φωτιά» στο ματς.

¡¡GOOOOOL DEL ALBACETE!! ¡¡Marca Jefté!! Volea que bota en el suelo y sorprende a Lunin para adelantar a los manchegos a 8 minutos del final 📺 @La1_tve 🆚 @AlbaceteBPSAD | 2-1 | @realmadrid | 82’#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/Ku3QbvLPei — RFEF (@rfef) January 14, 2026

Η Ρεάλ προσπάθησε να απαντήσει και τα κατάφερε προσωρινά στο 90+1’ με τον Γκαρθία, όμως ο Μπετανκόρ ήταν ασταμάτητος.

Στο 90+4’ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, «τεζάροντας» τη «Βασίλισσα» και χαρίζοντας μια τεράστια πρόκριση στην Αλμπαθέτε μέσα σε αποθέωση.

🚨🇪🇸 ALBACETE HAVE KNOCKED OUT REAL MADRID OF THE COPA DEL REY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THEY HAVE WON IT IN THE 94TH MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Albacete 3-2 Real Madrid.pic.twitter.com/iGQSxXrMma — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 14, 2026

Την ίδια ώρα, η Μπέτις πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση επικρατώντας 2-1 της Έλτσε με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Άβιλα στο 68’ και το 80’, ενώ για την Έλτσε είχε ανοίξει το σκορ ο Πετρό στο 58’. Επίσης, η Αλαβές επιβλήθηκε 2-0 της Ράγιο Βαγεκάνο, χάρη στα τέρματα των Μαρτίνεθ (49’) και Βιθέντε (89’), εξασφαλίζοντας και εκείνη το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.