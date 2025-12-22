Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος αθλητής του 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες. Κατά την ετήσια γιορτή του ΠΣΑΤ, ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του καθώς επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανο Ντούσκο που συμπλήρωσαν την τριάδα.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες βραβεύτηκαν:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο της πρώτης τριάδας)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (εθνικη μπάσκετ ανδρών, εθική υδατοσφαίρισης ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παυλος Λιότσος ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα, τακεβοντό (Ελένη Νέστορα τάεκβοντο, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρων (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια)

