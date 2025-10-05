Βαριά ήττα στην πρεμιέρα για τον ΑΟΤ στο μπάσκετ

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Πανερυθραϊκός το πέρασμα του από τα Τρίκαλα, όπως δείχνει το τελικό 66-96, με τους φιλοξενούμενους να αποκτούν διψήφιο προβάδισμα από την πρώτη, κιόλας, περίοδο.

Εκπληκτική εμφάνιση από τον Σεντ Χίλερ, που σταμάτησε στους 32 πόντους, double – double έκανε ο Νικολαΐδης, με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Καμάρας είχε 16 πόντους.

Για τα Τρίκαλα, 16 πόντους και οκτώ ασίστ είχε ο Μπλάκσερ, ενώ από 12 πόντους πέτυχαν οι Τάταρης και Γουάσινγκτον.

Διαιτητές: Ζαχαρής-Ταρενίδης-Κανελλίδης (Μανασής)

Τρίκαλα-Πανερυθραϊκός 66-96

Δεκάλεπτα: 19-31, 32-53, 48-72, 66-96

Τρίκαλα (Καμπούρης): Μπλάκσερ 16 (2), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 5 (1), Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 12 (1), Κολσούζογλου 5, Μπαλός 2, Πηλίτσης 9 (1), Γαρέζος 5, Τάταρης 12 (1)

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 7, Σκόρδος, Νκολαΐδης 14 (2), Καμάρας 16 (1), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 32 (3), Δομπρογιάννης 4, Καραΐσκος 5 (1), Παπαζώτος, Σταματογιάννης 8 (2), Ιωαννίδης 8 (2), Σιούντρης



