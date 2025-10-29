Βαριά ήττα για τα Τρίκαλα από το Ψυχικό στην Elite League

Πέμπτη συνεχόμενη ήττα σε ισάριθμους αγώνες για τα Τρίκαλα, στην Εlite League, με το μέλλον να προμηνύεται δυσοίωνο με βάση την απογοητευτική εικόνα που εμφανίζει η ομάδα.

Σήμερα στο κλειστό των Τρικάλων, γνώρισε βαριά ήττα με 107-58 από το Ψυχικό σε ένα ματς που δεν αντέχει κριτικής, καθώς οι φιλοξενούμενοι από νωρίς πήραν το έλεγχο, διευρύνοντας τη διαφορά όσο περνούσε η ώρα.

Τα Τρίκαλα δείχνουν για την ώρα ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κατηγορίας.

Ο Χέντερσον με 22 πόντους και πέντε τρίποντα, ήταν ο κορυφαίος των νικητών, που είχαν τον Ζορμπά με 17 πόντους, τον Δημάκο με 13 και τον Θεοδώρου με 12 πόντους.

Για τα Τρίκαλα, ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Γουάσινγκτον με 19 πόντους.

Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κατωτικίδης-Κωνσταντινέλης (Καρακώστας)

Δεκάλεπτα: 14-26, 27-51, 46-78, 58-107

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 9 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 6, Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 19 (2), Μπατατέγας, Κολσούζογλου 8, Μπαλός, Πηλίτσης 5 (1), Γαρέζος 5 (1), Τάταρης 4

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 5 (1), Παπαγιάννης 4, Κουκάς 9 (1), Μπουρνελές 2, Χέντερσον 22 (5), Δήμου 6 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 7, Γουέλς 7 (1), Ζορμπάς 17, Δημάκος 13 (2), Θεοδώρου 12 (2)