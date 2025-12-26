Βίρτους – Ολυμπιακός 94-97: Άντεξε και πανηγύρισε σπουδαίο «χριστουγεννιάτικο διπλό»

Ο Ολυμπιακός έμοιαζε να οδεύει προς μια άνετη επικράτηση παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ μέχρι το 30΄, όμως η Βίρτους ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει και τον έφερε στα όριά του, με τη νίκη να έρχεται δια πυρός και σιδήρου για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (94-97).

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν μέχρι την 18η αγωνιστική η μοναδική ομάδα που είχε φύγει νικήτρια από τη “Virtus Arena”, γεγονός που καθιστούσε τη συγκεκριμένη έδρα μία από τις δυσκολότερες της EuroLeague. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα για μια ακόμη φορά, καθώς η Βίρτους σε ένα παιχνίδι που όλα είχαν στραβώσει για αυτήν, βρήκε τρόπο να πιέσει μέχρι εκεί που δεν πήγαινε τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατάφερε στο φινάλε να φύγει με μια σπουδαία νίκη με 97-94.

Σε μεγάλη μέρα βρέθηκαν εκτελεστικά οι Εβάν Φουρνιέ (21 πόντοι, 7/10 τρίποντα) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (23 πόντοι) με τους Σάσα Βεζένκοφ (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ) να παραμένουν σταθερές αξίες. Για τη Βίρτους, σοβαρή ζημιά προκάλεσαν οι Ματ Μόργκαν (15 πόντοι, 5 ασίστ) και Λούκα Βιλντόζα (17 πόντοι, 6/7 σουτ), που αποτέλεσαν τους κινητήριους μοχλούς στο κυνήγι της μεγάλης ανατροπής.

Olympiacos wins a very close one in 🇮🇹#EveryGameMatters pic.twitter.com/voKUUJDS0S — EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025

Οι “ερυθρόλευκοι” άρχισαν με εύστοχα μακρινά σουτ των Παπανικολάου και Βεζένκοφ (2-6), με τον Κάρσεν Έντουαρντς να αποτελεί, ως συνήθως, την κύρια απειλή της Βίρτους. Σταδιακά οι γηπεδούχοι βρήκαν καλό ρυθμό στην επίθεση και αρκετό σκορ στο τρανζίσιον, περνώντας μπροστά με 18-15 με λέι απ του Βιλντόζα. Ο Φουρνιέ με τρίποντο έφερε το ματς σε ισορροπία (20-20), ο Χολ κάρφωσε εντυπωσιακά με alley-oop από πάσα του Μόρις (23-23), όμως ο Σμάιλαγκιτς είχε τον τελευταίο λόγο στο πρώτο δεκάλεπτο (25-23).

Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτες που έριξε στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας λειτούργησαν σαν “καλοκουρδισμένη” μηχανή, με τους Άλεκ Πίτερς και Εβάν Φουρνιέ να βρίσκονται σε εξαιρετική μέρα (μαζί με τον Ντόρσεϊ που δεν έμεινε για πολύ έξω). Ο Γάλλος με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του (27-28) και αργότερα “αέρα” πέντε πόντων με τον ίδιο τρόπο (32-37). Ο εκπληκτικός Πίτερς ανέλαβε δράση στη συνέχεια με ένα προσωπικό κρεσέντο, κάνοντας σχεδόν… μόνος του το 41-48, με τον Μιλουτίνοφ από την γραμμή των βολών να διαμορφώνει το σκορ του ημιχρόνου (41-50).

Ο Φουρνιέ ευστόχησε σε τρίποντο (41-53), Παπανικολάου και Βεζένκοφ βρήκαν εύκολα καλάθια από δημιουργίες του Μιλουτίνοφ (45-57), με τον Ολυμπιακό να “κολλά” στους 57 για παραπάνω από δύο λεπτά. Βεζένκοφ και Φουρνιέ, όμως, έδωσαν λύσεις με εντυπωσιακό τρόπο, και με τον Μιλουτίνοφ να μπαίνει επίσης για τα καλά στο παιχνίδι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απέκτησε τον πλήρη έλεγχο (53-69 δια χειρός του Σέρβου). Ο Ιταλοί “μάτωναν” για να σκοράρουν και το κατάφερναν κυρίως με βολές, ενώ ο ασύλληπτος Φουρνιέ με νέο πολύ μακρινό σουτ “εκτόξευσε” τη διαφορά στους 19 (57-76) και ο Μιλουτίνοφ στους 20 με 1/2 βολές (57-77).

Από το 62-80 και έπειτα οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, οι Πειραιώτες έχασαν τη συγκέντρωσή τους και η απόσταση μειώθηκε σημαντικά. Χάκετ και Μόργκαν έκαναν μεγάλη ζημιά από την περιφέρεια με τους Ιταλούς να πλησιάζουν στους πέντε (75-80). Ο Ολυμπιακός έδειξε να ξεφεύγει ξανά με τρίποντο του Βεζένκοφ (78-88), αλλά ο Βιλντόζα με προσωπικό “ξέσπασμα” και οκτώ διαδοχικούς πόντους του σημείωσε το 86-90. Ο Φουρνιέ με σπουδαίο τρίποντο έκανε το 88-93, και ο Ντόρσεϊ από μέση απόσταση το 92-95, 20 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή. Η Βίρτους βρήκε κάρφωμα με τον Ντιούφ στα 8 δευτερόλεπτα και ο Πίτερς πήγε στις βολές με 3΄΄ να απομένουν. Ο Αμερικανός ευστόχησε, ο Άλστον έχασε το τελευταίο τρίποντο υπό την πίεση του Φουρνιέ και το συγκλονιστικό παιχνίδι έλαβε τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Ντουμπάι BC – Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βιλερμπάν – Έφες Αναντολού 103-99

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97