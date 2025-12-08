Αποχώρησαν από την Εlite League τα Τρίκαλα

Ο ΑΟ Τρίκαλα, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του, αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών στο μπάσκετ (Elite League).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.4 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών και το Άρθρο 23 παρ. Βδ του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΚ, σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση σωματείου από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του εκάστοτε Πρωταθλήματος ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου αυτής και αποκλείεται από την συνέχεια του Πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται έχοντας ρεπό το σωματείο που είχε προγραμματιστεί να αγωνίζεται με τα Τρίκαλα.

AΠΕ-ΜΠΕ