Αντετοκούνμπο: Το επικό buzzer-beater που έδωσε τη νίκη στους Μπακς – Ζήτησε… σιγή από τους οπαδούς των Πέισερς

Στην Ιντιανάπολις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, προσφέροντας μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους φιλάθλους των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την εμφάνισή του (33 πόντους) με ένα buzzer-beater, χαρίζοντας στα «Ελάφια» τη νίκη με 117-115 επί των Ιντιάνα Πέισερς.



Αντιμετωπίζοντας τον Άαρον Νέσμιθ στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Αντετοκούνμπο πήγε στα αριστερά, ενώ με διπλή άμυνα ο Αϊζέια Τζάκσον προσπάθησε να τον σταματήσει.

Ο Τζάκσον πήδηξε για να μπλοκάρει το σουτ του Γιάννη, αλλά η υψηλή καμπύλη της μπάλας ήταν εκτός εμβέλειάς του και κατέληξε στο καλάθι.

GIANNIS HITS THE GAME WINNER AT THE BUZZER! pic.twitter.com/Tz0aoHxFXA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025



Στη συνέχεια, ο Αντετοκούνμπο έβαλε το δάχτυλο στα χείλη του και «είπε» στο κοινό να… ησυχάσει.

Giannis Antetokounmpo hits the game-winning fadeaway buzzer beater on the Pacers and then shushes the crowd. A cold-blooded game-winner on the road in Indiana must certainly feel good for Giannis and the Bucks against the rival Pacers. pic.twitter.com/vOLCKPG81K — Jake Weinbach (@JWeinbachNBA) November 4, 2025



Η ήττα στο γήπεδο τους, έριξε τους Πέισερς στο 1-6 για τη νέα σεζόν του NBA. Η ομάδα του Ταϊρις Χάλιμπερτον -δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού- βρίσκονταν πίσω στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς, αλλά διατηρήθηκαν σε απόσταση αναπνοής εξαιτίας των 18 λαθών των Μπακς και του κακού ποσοστού τους (13/22) στις βολές.

Ένα χαμένο φάουλ έδωσε την ευκαιρία στους Πέισερς να πάνε στην παράταση, καθώς ο Έι Τζέι Γκριν αστόχησε στην πρώτη από τις δύο βολές με τους Μπακς να προσπαθούν να κρατήσουν το προβάδισμα ενός πόντου.

Ο Γκριν έβλαλε τη δεύτερη, αλλά οι Πέισερς ισοφάρισαν σε 115-115 στην επόμενη κατοχή, όταν ο Νέσμιθ διασχίζοντας την άμυνα των Μπακς πέτυχε 2 πόντους, κάνοντας layup, με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Νέσμιθ τελείωσε με 17 πόντους ως ένας από τους τέσσερις βασικούς των Πέισερς με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 32 πόντους, ο Τζάκσον έκανε double-double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάρες Γουόκερ πρόσθεσε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Μπακς στηρίχθηκαν στην εξαιρετική βραδιά του Αντετοκούνμπο, που περιελάμβανε 13 ριμπάουντ, το πέμπτο double-double του σε έξι παιχνίδια, και 33 πόντους, την πέμπτη εμφάνιση του με τουλάχιστον 30 πόντους φέτος.

GIANNIS HITS THE @TISSOT BUZZER-BEATER AS THE BUCKS WIN A THRILLER IN INDY! 🦌 33 PTS (19 in 1H)

🦌 13 REB

🦌 5 AST

🦌 2 STL pic.twitter.com/Z3hHqZnLK9 — NBA (@NBA) November 4, 2025



Συμπληρωματικά, ο Κάιλ Κούζμα πέτυχε 15 πόντους από τον πάγκο, ο Κόουλ Άντονι άλλους 11 πόντους, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ 11 πόντους και ο Γκριν 13. Ο πρώην «Pacer», Μάιλς Τέρνερ, μπλόκαρε ένα τρίποντο του Μπεν Σέπαρντ στα τελευταία δύο λεπτά, ολοκληρώνοντας μια βραδιά με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 μπλοκ.

Myles has THREE blocks in the first five minutes. 😤 pic.twitter.com/msSwrwLNuW — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, οι Ράπτορς στο Τορόντο, τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11 στις 02:30).

