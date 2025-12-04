Αντετοκούνμπο: Βίντεο από τον τραυματισμό του στον αγώνα με τους Πίστονς – «Δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή», λέει ο προπονητής των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανησύχησε ξανά τους φίλους των Μπακς, καθώς τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα με τους Πίστονς, την ώρα που συνεχίζονται τα σενάρια και τα δημοσιεύματα για το μέλλον του στο Μιλγουόκι.

Ο δύο φορές MVP αποχώρησε από το παιχνίδι του Μιλγουόκι απέναντι στο Ντιτρόιτ το βράδυ της Τετάρτης, αφού υπέστη τραυματισμό στη δεξιά γάμπα στην πρώτη περίοδο του αγώνα.

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, δήλωσε μετά τη νίκη της ομάδας του με 113-109 ότι ο Αντετοκούνμπο υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι οι Μπακς έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα στη συγκεκριμένη φάση.

Ο Αντετοκούνμπο είχε μόλις δώσει ασίστ στο lay-up του AJ Green, όταν στραβοπάτησε κάτω από τη ρακέτα. Έπεσε στο παρκέ, κρατώντας το δεξί του πόδι, και στη συνέχεια σηκώθηκε με βοήθεια προτού περπατήσει με δυσκολία προς τα αποδυτήρια.

Giannis went down with a non-contact injury and has left the game… Bucks say he’s out for the rest of the game with a right calf strain. pic.twitter.com/garrhf69v1 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2025



Ο Ρίβερς σημείωσε ότι ο τραυματισμός ίσως προήλθε από επαφή με αμυντικό του Ντιτρόιτ στη διείσδυση από τη baseline πριν πασάρει στον Green. «Νόμιζα ότι το χτύπημα ήταν αυτό που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του», είπε.

Οι Μπακς ανακοίνωσαν αργότερα στην πρώτη περίοδο ότι ο Αντετοκούνμπο δεν θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Έλληνας σταρ είχε χάσει τον πρώτο γύρο των περσινών playoffs απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς λόγω τραυματισμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού.

Το χθεσινό ήταν το τέταρτο παιχνίδι του Αντετοκούνμπο μετά την επιστροφή του από έναν τραυματισμό στον αριστερό προσαγωγό, ο οποίος τον είχε κρατήσει εκτός για τέσσερις αγώνες — διάστημα στο οποίο οι Μπακς δεν κατάφεραν να κερδίσουν κανένα παιχνίδι.

Ο φόργουορντ του Μιλγουόκι έδειξε εντυπωσιασμένος από την αντίδραση της ομάδας του στη νίκη επί των Πίστονς.

«Το πιο τρελό είναι ότι ο Γιάννης ήταν ο πρώτος που έστειλε μήνυμα στην ομαδική συνομιλία, “Μπράβο παιδιά, ωραίος τρόπος να το πάρετε”», δήλωσε ο Μπόμπι Πόρτις.

Ο Έλληνας σταρ πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν, παρά τα προβλήματα του Μιλγουόκι και τα αυξανόμενα σενάρια περί πιθανής αποχώρησής του από τους Μπακς. Έχει μέσο όρο 30,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ με 63,9% εντός πεδιάς.

Ο τραυματισμός του σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου το ESPN ανέφερε ότι ο Αντετοκούνμπο και ο μάνατζέρ του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μπακς σχετικά με το μέλλον του και το κατά πόσο είναι καλύτερο να παραμείνει στο Μιλγουόκι ή να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Ο Ρίβερς διέψευσε το σχετικό ρεπορτάζ πριν από τον αγώνα, λέγοντας πως «δεν έχουν γίνει συζητήσεις» για τέτοιο θέμα. «Ο Γιάννης δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή – ποτέ», τόνισε.

«Δεν μπορώ να το κάνω πιο σαφές».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια στο ESPN, οι Μπακς και ο Αντετοκούνμπο έχουν όντως ξεκινήσει συζητήσεις για το μέλλον του αθλητή στην ομάδα. Στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Σαράτσης, με αντικείμενο το αν ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει στη μοναδική ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί στο NBA ή αν το Μιλγουόκι πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο Σαράνια ανέφερε επίσης ότι ο Αντετοκούνμπο είναι «απογοητευμένος από τις πρόσφατες ήττες» και ότι, σύμφωνα με πηγή, αυτό αντανακλά το «σημάδι των καιρών» για όσα ίσως ακολουθήσουν μεταξύ του παίκτη και της ομάδας καθώς πλησιάζει τα 31 του χρόνια.

Στις 13 σεζόν του στο Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει δύο βραβεία MVP και το πρωτάθλημα του 2021, με μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 55,2% σουτ εντός πεδιάς.

Με πληροφορίες από: Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ