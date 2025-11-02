Αντετοκούνμπο: Ακινητοποίησε κλέφτη και αυτός του «μαύρισε» το μάτι – «Τον σταμάτησα και με χτύπησε»

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν τη δεύτερη ήττα τους για τη νέα σεζόν του NBA, χάνοντας 133-135 από τους Σακραμέντο Κινγκς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει και πάλι τον καλύτερό του εαυτό στο παρκέ.

Ο σταρ των Κινγκς, Ράσελ Ουέστμπρουκ, ανέλαβε να μαρκάρει τον Αντετοκούνμπο, αρνούμενος να του παραχωρήσει οποιοδήποτε χώρο. Ο «Giannis», ωστόσο, δεν υποχώρησε, με αποτέλεσμα η ένταση να κορυφωθεί γρήγορα.

Όταν ο Αντετοκούνμπο βρήκε ένα κενό και επιχείρησε να κατευθυνθεί προς το καλάθι, ο Ουέστμπρουκ τον τύλιξε με το ένα χέρι του, ενώ με το άλλο προσπάθησε να αρπάξει τη μπάλα. Φυσικά, καταλογίστηκε φάουλ, αλλά κανένας από τους δύο δεν «έκανε πίσω» μετά το σφύριγμα.

Διαιτητές και παίκτες και των δύο ομάδων έσπευσαν να τους χωρίσουν.

Russell Westbrook shows the ONLY way of stopping Giannis Antetokounmpo 😳 pic.twitter.com/Bqe2vigYUL — BasketNews (@BasketNews_com) November 1, 2025



Ωστόσο, η μεγαλύτερη είδηση δεν προήλθε από τη μάχη του στο γήπεδο.

Το μαύρο μάτι του Αντετοκούνμπο

Μετά το παιχνίδι, ο «Greek Freak» εμφανίστηκε με μαύρο μάτι, προκαλώντας ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Ο ίδιος εξήγησε ότι το τραυματισμένο μάτι προήλθε από μια ηρωική πράξη εκτός παρκέ.

«Ήμουν στο Picosave, κάνοντας τα ψώνια μου, όταν είδα έναν άνδρα να προσπαθεί να κλέψει την τσάντα μιας γυναίκας. Τον σταμάτησα και με χτύπησε στο μάτι, αλλά κατάφερα να τον ακινητοποιήσω, να πάρω πίσω την τσάντα και να την επιστρέψω στη γυναίκα», δήλωσε ο Γιάννης.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς πρόσθεσε ότι πλήρωσε τα ψώνια της γυναίκας, καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

«Έπειτα απ’ αυτό, γύρισα σπίτι, έκανα θεραπεία και όλα καλά», κατέληξε.

Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025

Ο αγώνας

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε εντυπωσιακά τη βραδιά, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό στους Μπακς που γνώρισαν την ήττα με 135-133 από τους Κινγκς στο «Fiserv Forum». Ο Έλληνας σούπερ σταρ έφτασε σε double-double με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ευστόχησε σε 9/14 βολές.

GIANNIS. CHASEDOWN. 😳 Watch Kings/Bucks on NBA League Pass: https://t.co/IjFRRPAHJJ pic.twitter.com/GBMYGQm4FI — NBA (@NBA) November 1, 2025



Όμως οι 31 πόντοι του Ζακ ΛαΒίν οδήγησαν μια τετράδα σκόρερ του Σακραμέντο σε τουλάχιστον 24 πόντους, καθώς οι Κινγκς έβαλαν τέλος σε τρεις ήττες.

Ο ΛαΒίν ευστόχησε σε 6/13 τρίποντα, φτάνοντας στον πέμπτο αγώνα του με πάνω από 30 πόντους σε έξι αγώνες αυτή τη σεζόν. Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πρόσθεσε 29 πόντους, ο Ντομάντας Σαμπόνις σημείωσε 24, ρεκόρ σεζόν, και ο Ντένις Σρόντερ είχε άλλους 24 πόντους για να βοηθήσει το Σακραμέντο να κρατήσει τους Μπακς μακριά κατά τη διάρκεια ενός εντυπωσιακού τέταρτου δεκαλέπτου.

Οι Κινγκς, παίζοντας το τρίτο παιχνίδι μιας εκτός έδρας, «έχτισαν» ένα προβάδισμα 11 πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο και διατήρησαν ένα προβάδισμα περίπου εννέα πόντων στην τελευταία περίοδο. Ωστόσο, ο Κάιλ Κούζμα ξεκίνησε με 16 συνεχόμενους πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, κρατώντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής. Τελείωσε με 22 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπος επίσης σκόραρε 11 συνεχόμενους πόντους αργότερα στην περίοδο, και οι Μπακς έφτασαν σε δύο πόντους στα τελευταία τρία λεπτά.

Το Μιλγουόκι μείωσε σε 133-132, 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη με ένα τρίποντο του Μάιλς Τέρνερ, και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να πάρει το πρώτο του προβάδισμα από τις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, αφού ανάγκασε τον ΝτεΡόζαν σε ένα αμφισβητούμενο σουτ καθώς έληγε το χρονόμετρο.

Ο Σρέντερ ανέβασε το προβάδισμα στους τρεις πόντους με δύο εύστοχα σουτ, και στη συνέχεια η άμυνα των Κινγκς στέρησε από το Μιλγουόκι μια καθαρή ευκαιρία για μια πιθανή προσπάθεια ισοφάρισης για τρίποντο. Ο ΛαΒίν έκανε έξυπνα φάουλ στον Έι Τζέι Γκριν στα τελευταία δευτερόλεπτα, πριν ο Γκριν προλάβει να σουτάρει για την παράταση, στέλνοντας τον Γκριν στη γραμμή των βολών, αναγκάζοντάς τον να αστοχήσει σκόπιμα στη δεύτερη προσπάθεια.

Το αμφίρροπο δεύτερο ημίχρονο περιελάμβανε την αποβολή του Κόουλ Άντονι των Μπακς, ο οποίος τελείωσε με μόλις τρεις πόντους σε 13 λεπτά.