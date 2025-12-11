Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Αγόρασε ακίνητο στη Νέα Υόρκη και πυροδότησε εκ νέου φήμες για ανταλλαγή με τους Νικς

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο, και η πρόσφατη αγορά ενός ακινήτου στο Μπρούκλιν προκάλεσε αναστάτωση στα social media, με φαν των Νιου Γιορκ Νικς και των Μπρούκλιν Νετς να ονειρεύονται μια πιθανή ανταλλαγή που θα φέρει τον Έλληνα δις MVP στο «Big Apple».

NBA: Ο Ντόντσιτς στο «κυνήγι» του Αντετοκούνμπο – Αναφορές ότι ζήτησε από τους Λέικερς να εξετάσουν την απόκτηση του Έλληνα MVP

Σύμφωνα με την πλατφόρμα αγοραπωλησιών «Traded:New York», ο Αντετοκούνμπο ξόδεψε 14,1 εκατομμύρια δολάρια για μια πολυκατοικία στην Clarkson Avenue 111, στη γειτονιά Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν.


Οπαδοί των Νικς ίσως θεωρούν πως τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να ενώνονται, καθώς κατά την offseason ο Αντετοκούνμπο φαίνεται να είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στην θρυλική ομάδα της Νέας Υόρκης.


Ωστόσο, πλέον οι Νικς δεν θέλουν να «ανακατέψουν» τον βασικό τους κορμό για να αποκτήσουν τον Έλληνα σταρ.

«Από την οπτική των Νικς, τους αρέσει η ομάδα τους αυτή τη στιγμή. Τους αρέσει πού βρίσκονται έπειτα από πάνω από 20 παιχνίδια. Ενθουσιάζονται με όσα έχουν δει μέχρι τώρα», ανέφερε ο ρεπόρτερ του NBA, Ian Begley.


Γιατί, λοιπόν, ο Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα ακίνητο στη Νέα Υόρκη;

«Πρόκειται για επένδυση ακινήτου, για να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό του και να έχει σταθερή ροή εισοδήματος», σημειώνει η ιστοσελίδα Essentially Sports.

Ως αθλητής, αναφέρεται στο δημοσίευμα, «είναι σημαντικό» να έχει διάφορες πηγές εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας, «και ο Αντετοκούνμπο κάνει ακριβώς αυτό».

Ο αναλυτής του NBA, Kris Pursiainen, εξήγησε σχετικά: «Πρόκειται για επενδυτικό ακίνητο. Η εικόνα σε αυτή τη δημοσίευση δείχνει ότι το αγόρασε πριν από σχεδόν ένα μήνα».


Η αγορά, σύμφωνα με το tweet, πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025, πολύ πριν από τη φερόμενη συνάντηση του Αντετοκούνμπο και του μάνατζέρ του, Άλεξ Σαράτση, με τους Μπακς σχετικά με το μέλλον του.

Το μέλλον του «Giannis» παραμένει αβέβαιο, αλλά η αγορά του ακινήτου προφανώς υποδεικνύει επενδυτικούς σκοπούς, «καθώς δεν είναι χώρος όπου κάποιος του κύρους του θα ζούσε με την οικογένειά του», σχολιάζει η ιστοσελίδα Fadeaway World,

Σύμφωνα με το Spotrac, ο Αντετοκούνμπο θα έχει βγάλει 338 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της σεζόν από τις αποδοχές του στους Μπακς, εδώ και 13 σεζόν.

Πηγή enikos.gr

