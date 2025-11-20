Αθλητικά

Ανδρέας Τεττέη: «Ο Γιάννης είναι φάρος για παιδιά σαν εμένα» – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τον Αντετοκούνμπο

Ο Ανδρέας Τεττέη επέλεξε να κοινοποιήσει στο προφίλ του στο Instagram τα story που είχε ανεβάσει νωρίτερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για εκείνον, εκφράζοντας δημόσια τη βαθιά του εκτίμηση προς τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο «Greek Freak» είχε αναφερθεί στον 24χρονο επιθετικό της Κηφισιάς, ανεβάζοντας σειρά από stories για το ντεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα. Μάλιστα στο ένα, επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι του Light, «Primo».

Μετά τις αναρτήσεις του Γιάννη, ο Τεττέη ανταπέδωσε, δημοσιεύοντας νέο story και συνοδεύοντάς το με λόγια θαυμασμού για τον διεθνή μπασκετμπολίστα.

Στο μήνυμά του τόνισε: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη κι όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν».

