Αναλαμβάνει ρόλο γενικού αρχηγού στην ΑΕΛ ο τρικαλινός Σωτήρης Κυργιάκος

Η νέα διοίκηση της ΑΕΛ Novibet προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, δίνοντας τα «κλειδιά» του αγωνιστικού τμήματος στον Μάκη Μπελεβώνη, ενώ στο νέο οργανόγραμμα του συλλόγου θα βρίσκεται και ο Tρικαλινός Σωτήρης Κυργιάκος.

Ο πολύπειρος παράγοντας, που αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από τον Παναιτωλικό έπειτα από πολυετή παρουσία ως τεχνικός διευθυντής, αναλαμβάνει το αντίστοιχο πόστο στη νέα προσπάθεια των «βυσσινί» υπό την ιδιοκτησία του Ζήση Στυλιανού, έχοντας την ευθύνη του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Κυργιάκος, ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν από την Κηφισιά, όπου κατείχε τη θέση του team manager, θα είναι ο νέος γενικός αρχηγός της ΑΕΛ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Μπελεβώνης όσο και ο Κυργιάκος έδωσαν το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου των Αχιλλέα Νταβέλη και Ζήση Στυλιανού, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον ενεργό ρόλο που θα έχουν στη νέα διοικητική και αγωνιστική εποχή του συλλόγου.

monobala.gr