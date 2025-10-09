Ανακοινώθηκε το “come back” του Χάρη Σαμαντά στον ΑΟΤ

Μετά το πολύ σύντομο πέρασμα από τη Ρόδο, ο Χάρης Σαμαντάς επιστρέφει και επίσημα όπως αναμενόταν στα Τρίκαλα.

Ο 22χρονος Πατρινός μεσοεπιθετικός την τελευταία διετία ξεχώρισε στη Γ΄ Εθνική με τη φανέλα του ΑΟΤ, ενώ παλιότερα έπαιξε και σε Φήκη και Νίκη Προαστίου.

Ο Σαμαντάς την τελευταία διετία έβαλε 10 γκολ στη Γ΄ Εθνική με τα Τρίκαλα, 6 πέρυσι και 4 πρόπερσι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανέρυθρων»:

«Η διοίκηση του Α.Ο. Τρίκαλα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του Χάρη Σαμαντά στην ομάδα μας.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός είναι έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας στη φετινή σεζόν και να συμβάλει με την αγωνιστικότητά του και το πάθος του για τη φανέλα του ΑΟΤ.

Καλώς ήρθες ξανά Χάρη — καλή επιτυχία και πολλές επιτυχίες!».