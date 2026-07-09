Αιτήσεις αθλητικών σωματείων για χρήση δημοτικών εγκαταστάσεων για το 2026-27

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις για την περίοδο 2026–2027, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέχρι τις 17 Αυγούστου 2026.

Η αίτηση διατίθεται από το Τμήμα Αθλητισμού και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης),

β) Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του Αθλητικού Σωματείου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (η οποία να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης),

γ) Αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού Ίδρυσης του Αθλητικού Σωματείου (σε περίπτωση τροποποίησης),

δ) Αντίγραφο Πρακτικού συνεδρίασης για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα (σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του Δ.Σ.),

ε) Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου του συλλόγου/σωματείου από την ΑΑΔΕ, από την οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση μεταβολής του νομίμου εκπροσώπου),

στ) Ημερομηνία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για το έτος 2026 (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή).

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται στο Τμήμα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (Καποδιστρίου 13).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (τηλέφωνο επικοινωνίας 2431602004).

Από το γραφείο Τύπου