ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»

«Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ – συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας» αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ για την χθεσινή «συγχαρητήρια» ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της Ένωσης στο Conference League.

«Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα “ακάθαρτα”» προσθέτει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Ανακοίνωση ΠΑΕ ΑΕΚ https://t.co/gLZmhzpD0h — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 19, 2025

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Η επιτυχία της ΑΕΚ δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά λειτουργεί προς το συνολικό όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των ομάδων μας και αναδεικνύοντας τη δυνατότητά τους να διακριθούν στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Ομοσπονδία εύχεται στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στη συνέχεια του UEFA Conference League» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΠΟ.