ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Η Ένωση συνέτριψε τους «πράσινους» με καρέ Γιόβιτς

Με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει τρομερά πράγματα, «πυροβολώντας» από παντού και «εκτελώντας» ξανά τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ συνέτριψε τους «πράσινους» με 4-0 στην OPAP Arena στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League κι έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο απ’ τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Σέρβος επιθετικός σημείωσε αυτή τη φορά καρέ τερμάτων (15’, 57’, 65’, 80’), μετά το χατ-τρικ στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο κι έφτασε στα 11 γκολ στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό και δύο σουτ των Τσέριν (2’) και Λιούμπιτσιτς (3’) που πέρασαν άουτ, με τον Παναθηναϊκό να απειλεί στο 11’ όταν από γέμισμα του Μπακασέτα στο πίσω δοκάρι προς τον Ζαρουρί, ο Ρότα επενέβη σωτήρια και γύρισε την μπάλα με το στήθος προς τον Στρακόσια.

Η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει τις γραμμές της λίγο-λίγο και στο 15’ άνοιξε το σκορ, όταν από ωραία κι ανενόχλητη χαμηλή σέντρα του Λιούμπιτσιτς, ο Γιόβιτς έχοντας «τρυπώσει» στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού πρόλαβε τον Γεντβάι κι έκανε το 1-0 με ωραία προβολή.

Στο 21’ το σουτ του Πελίστρι από πλάγια θέση, μετά από εκτέλεση κόρνερ βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακόσια που μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 26’ ο γκολκίπερ της ΑΕΚ έδειξε την ίδια καλή αντίδραση στο σουτ του Μπακασέτα απ’ το όριο της περιοχής.

Στο 30’ απ’ τη σέντρα-σουτ του Γκατσίνοβιτς, η μπάλα πήρε μία πολύ περίεργη τροχιά και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Λαφόν, ενώ στο 39’ ένα σουτ του Ζαρουρί πέρασε πολύ άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ βρήκε και δεύτερο γκολ ξανά με τον Γιόβιτς. Στο 57’ από εκτέλεση φάουλ του Μάριν, ο Ρέλβας πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Σέρβος με κοντινή εκτέλεση έκανε το 2-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

Πριν καλά-καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων ήρθε και το 3-0, ξανά με τον Γιόβιτς. Από σέντρα του Κοϊτά και πλασέ του Ζοάο Μάριο, η μπάλα χτύπησε στον Γεντβάι, άλλαξε πορεία, πήγε στο δοκάρι κι ο Γιόβιτς από κοντά έκανε δεύτερο χατ-τρικ στη σεζόν εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ο Γιόβιτς, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί… Στο 79’ από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ρότα που ακινητοποίησε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού και γύρισμα του διεθνούς μπακ, ο Σέρβος φορ έκανε το 4-0, σημειώνοντας καρέ τερμάτων.

Δύο λεπτά αργότερα (81’) απείλησε ξανά από πλάγια θέση, με τον Λαφόν να διώχνει με γροθιές και τον Ρότα να σουτάρει ακολούθως δυνατά άουτ, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα που ολοκληρώθηκε με ένα θριαμβευτικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 59’ Γκατσίνοβιτς – 45’+1’ Γεντβάι

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα (83’ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (57’ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74’ Ζίνι), Γιόβιτς (83’ Μάνταλος), Βάργκα (55’ Ζοάο Μάριο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι (67’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κώτσιρας (81’ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Τσέριν (67’ Ρενάτο Σάντσες), Πελίστρι (81’ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας, Ζαρουρί (46’ Παντελίδης), Τεττέη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ