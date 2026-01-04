ΑΕΚ: Ο Ντάνιελ Βάργκα έφτασε στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή του

Ο Ντάνιελ Βάργκα έφτασε στην Αθήνα μαζί με τον μάνατζέρ του, Πέτερ Πάουνοχ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο Ούγγρος επιθετικός θα μεταβεί στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με την «Ένωση» για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Φερεντσβάρος από την Πρωτοχρονιά για την αγορά του διεθνούς φορ, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες ημέρες διευθετήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση του deal. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βάργκα γίνεται η δεύτερη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τους «κιτρινόμαυρους», μετά την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο 29χρονος Ούγγρος διεθνής, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο team manager της ΑΕΚ Πάνος Αναστασόπουλος, έρχεται για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας. Με πλούσιο βιογραφικό στο σκοράρισμα, ο Βάργκα μετρά 70 γκολ σε 113 συμμετοχές με τη Φερεντσβάρος τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Μόνο τη φετινή σεζόν, σε 29 εμφανίσεις, έχει σημειώσει 20 γκολ και 5 ασίστ, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία.