ΑΕΚ: Διάστρεμμα βαριάς μορφής ο Γκατσίνοβιτς – Αποφεύγει το χειρουργείο

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στον Ατρόμητο τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο.

Ο Σέρβος εξτρέμ υπεβλήθη σήμερα σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί τι πρόβλημα αποκόμισε. Τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν πως έχει υποστεί σοβαρό διάστρεμμα στην δεξιά ποδοκνημική και μερική ρήξη συνδέσμων στο ίδιο σημείο.

Από το “κιτρινόμαυρο” στρατόπεδο δεν έγινε κάποια εκτίμηση για το χρονικό διάστημα της απουσίας του παίκτη, που αναμένεται να μην περάσει από την πόρτα του χειρουργείου, καθώς θα πάει με αγωγή και θα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του.