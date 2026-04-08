Ήττα από την Λαμία για τον ΑΟ Τρίκαλα στο φινάλε των μπαράζ 

Την εντός έδρας ήττα με σκορ 1-0 γνώρισε ο ΑΟ Τρίκαλα από την Λαμία στην τελευταία αγωνιστική των μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής.

Το παιχνίδι ήταν βαθμολογικά αδιάφορο καθώς η Ελασσόνα επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Σταυρού κατακτώντας το πρωτάθλημα του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κουφιώτης στο 26′.

Τα αποτελέσματα

ΑΟ Τρίκαλα – Λαμία 0-1

Ελασσόνα – Αστέρας Σταυρού 2-0

Τηλυκράτης – Άρης Φιλιατών 2-0

Η βαθμολογία

Ελασσόνα 46

Λαμία 44

Άρης 42

ΑΟ Τρίκαλα 40

Σταυρός 39

Λευκάδα 35

(*) φωτογραφία sportrikala.gr