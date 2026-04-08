Ήττα από την Λαμία για τον ΑΟ Τρίκαλα στο φινάλε των μπαράζ 

Την εντός έδρας ήττα με σκορ 1-0 γνώρισε ο ΑΟ Τρίκαλα από την Λαμία στην τελευταία αγωνιστική των μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής.
Το παιχνίδι ήταν βαθμολογικά αδιάφορο καθώς η Ελασσόνα επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Σταυρού κατακτώντας το πρωτάθλημα του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κουφιώτης στο 26′.
Τα αποτελέσματα
ΑΟ Τρίκαλα – Λαμία 0-1
Ελασσόνα – Αστέρας Σταυρού 2-0
Τηλυκράτης – Άρης Φιλιατών 2-0
Η βαθμολογία
Ελασσόνα 46
Λαμία 44
Άρης 42
ΑΟ Τρίκαλα 40
Σταυρός 39
Λευκάδα 35
