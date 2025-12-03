Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης… σκοράρει πάντα τελευταίος

Έπειτα από ένα πραγματικό ντέρμπι, που τα είχε όλα, Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αποτέλεσμα που αφήνει με (μεγάλη) πικρία τους «κίτρινους» που φαίνεται πως χάνουν την τετράδα στο τελευταίο, κυριολεκτικά, δευτερόλεπτο.

Με τον Γιώργο Αθανασιάδη να… κατεβάζει ρολά στο πρώτο ημίχρονο – μέχρι και το πέναλτι του Κίριλ Ντεσπόντοφ στο 16’ απέκρουσε – και τον Ντούντου Ροντρίγκεθ να σκοράρει στο ξεκίνημα του δευτέρου, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ φάνηκε να κρατάει τη νίκη στα χέρια της. Οι αλλαγές του Ράζβαν Λουτσέσκου, όμως, βοήθησαν στο να φύγουν οι «ασπρόμαυροι» αήττητοι από του Χαριλάου, με το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, και να παίρνουν ψυχολογία ενόψει της δεύτερης μεταξύ τους συνάντησης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό, παρά τον βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχής που έπεφτε όλη μέρα στην πόλη, με τους «ασπρόμαυρους» να είναι πιο απειλητικοί, αλλά να πέφτουν στο… τοίχος ονόματι «Αθανασιάδης». Ο πρώην τερματοφύλακας της Σέριφ Τίρασπολ έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ την κοντινή προβολή του Ανέστη Μύθου (7’) μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ, ενώ έπεσε στη δεξιά του γωνία για να διώξει σε κόρνερ και το μονοκόμματο, μακρινό σουτ του Γιάννη Μιχαηλίδη (12’). Το καλύτερο, όμως, το κρατούσε για το τέσσερα λεπτά μετά.

Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Τάσος Παπαπέτρου κλήθηκε από το VAR (Ιβάν Μπέμπεκ, Κωνσταντίνος Πουλικίδης) για on field review, καθώς Μόντσου Ροντρίγκεθ και Αλεσάντρο Βολιάκο είχαν… σφιχταγκάλιασμα. Ο Αθηναίος διαιτητής έκρινε πως ο Ισπανός μέσος του Άρη υπέπεσε σε παράβαση, υποδεικνύοντας την εσχάτη των ποινών. Ο Αθανασιάδης, όμως, απέκρουσε εντυπωσιακά στην δεξιά του γωνία την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ, κρατώντας το 0-0.

Η επέμβαση στο φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 21’ ήταν, μάλλον, πιο εύκολη. Από την άλλη, ο Άρης προσπαθούσε κυρίως από τα δεξιά, με τους Κάρλες Πέρεθ και Φρέντρικ Γένσεν, αλλά τελική δεν μπορούσε να κάνει. Ή έκανε μία, στο ημίωρο, αλλά στο σουτ του Μόντσου από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά. Ο ρυθμός παρέμεινε καλός, όμως, οι ευκαιρίες ήταν λιγότερο κλασικές.

Η κεφαλιά του Ντεσπόντοφ (34’) μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Αθανασιάδη ενώ στην απέναντι πλευρά το σουτ του Πέρεθ (36’), επίσης, δε βρήκε στόχο. Ως το τέλος του πρώτου μέρους, το πιο αξιόλογο ήταν το γκολ που σημείωσε ο Πέρεθ, με υπέροχο πλασέ από δύσκολη γωνία, το οποίο όμως ακυρώθηκε: στο ξεκίνημα της φάσης ο Γένσεν που «μοίρασε» την μπάλα ήταν εκτεθειμένος.

Οι «κίτρινοι», πάντως, δεν πτοήθηκαν και ξεκίνησαν το β’ μέρος με… γκολ από τα αποδυτήρια. Ο Γένσεν έκανε την κούρσα από τα δεξιά, σέντραρε και με προβολή ο Ντούντου έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και τα δίχτυα του Αντώνη Τσιφτσή για το 1-0 στο 47’. Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση.

Από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ (62’) και κόντρα στο τοίχος, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε κόρνερ. Από την εκτέλεσή του, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 70’ ο Παπαπέτρου καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα στον Νοά Φαντιγκά, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR το πήρε πίσω, δίνοντας φάουλ εκτός περιοχής.

Οι αλλαγές που έκαναν οι δυο προπονητές δε βοήθησαν στο να παιχτεί ποδόσφαιρο στο υπόλοιπο διάστημα. Μέχρι να φτάσουμε στο πέμπτο – και τελευταίο – λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τάισον μπήκε από τα αριστερά, προτού περάσει η μπάλα την τελική γραμμή τη γύρισε κι ο Γιακουμάκης, με διπλή προσπάθεια, πεσμένος και με γυριστό την έστειλε στα δίχτυα του Αθανασιάδη, για το τελικό 1-1.

Γκολ που, ουσιαστικά, στέρησε από τον Άρη την είσοδο στην τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου, αφού, λογικά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κερδίσουν ΠΟΤ Ηρακλής και Καβάλα, αντίστοιχα, φτάνοντας τους 12 βαθμούς – όσους έχουν Λεβαδειακός και ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, θα χρειαστεί σίγουρα τον ενδιάμεσο γύρο προκειμένου να βρεθεί στη οκτάδα της διοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δυο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κυριακή (7/12, 19:30 – Γήπεδο Τούμπας), για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μόντσου, Πέρεθ – Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μπάμπα.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ (83’ Τεχέρο), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν (71’ Ράτσιτς), Πέρεθ, Παναγίδης (83’ Χαρούπας), Ντούντου (79’ Μορόν).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (81’ Κένι), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (63’ Τάισον), Καμαρά, Ντεσπόντοφ (75’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς (81’ Ιβανούσετς), Μύθου (75’ Χατσίδης).

*Σε επιτυχημένη επέμβαση για πρόβλημα στον χόνδρο υποβλήθηκε σήμερα (Τετάρτη 3/12) ο Χάμζα Μεντίλ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το διάστημα της απουσίας του πλάγιου μπακ του Άρη υπολογίζεται περίπου στις έξι με οκτώ εβδομάδες.