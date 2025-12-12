Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα – Θα το αποκαλύψει ο ίδιος κατά την διάρκεια της περιοδείας «GOAT»

Οι Ινδοί δεν φαίνεται να έχουν ενδοιασμούς σχετικά με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Γι’ αυτούς ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται μπροστά από Ντιέγκο, Μαραντόνα, Πελέ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα το διαπιστώσει σύντομα από κοντά, αφού έχοντας μόλις οδηγήσει την Ίντερ Μαϊάμι σε ένα τίτλο MLS, θα ταξιδέψει στην Ινδία για μια τριήμερη «GOAT Tour».

Συνοδευόμενος από τους συμπαίκτες του Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ, ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» θα είναι εκείνος που αποκαλύψει ένα άγαλμα του…εαυτού του στην Καλκούτα το Σάββατο, όπως αναφέρει το BBC.

Έχει δημιουργηθεί σε διάστημα 27 ημερών από ένα συνεργείο 45 ατόμων και έχει ύψος 22 μέτρα.

Η περιοδεία ξεκινά στην Καλκούτα στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας) το Σάββατο, πριν κατευθυνθεί προς Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη και Δελχί.

Το άγαλμα είναι μόνο ένα μέρος του φόρου τιμής της Ινδίας στον Αργεντινό επιθετικό.

Οι οπαδοί μπορούν να επισκεφθούν τη ζώνη οπαδών «Hola Messi», όπου υπάρχει ένα αντίγραφο του Μέσι σε φυσικό μέγεθος καθισμένου σε θρόνο, μια αίθουσα στολισμένη με μερικά από τα τρόπαιά του και μια αναπαράσταση του σπιτιού του στο Μαϊάμι με φιγούρες του παίκτη και της οικογένειάς του σε ένα μπαλκόνι.

«Ο Λιονέλ Μέσι θα εκπλαγεί βλέποντας όσα έγιναν γι’ αυτόν», είπε η οπαδός του Μέσι, Σιλαντίγια Μπανερίε.

«Θα σοκαριστεί βλέποντας πώς τον λατρεύουν στην Καλκούτα και σε όλη την Ινδία. Δακρύζω, αλλά αυτά είναι δάκρυα χαράς», πρόσθεσε.

Ο Μέσι, ο οποίος έχει σκοράρει 787 γκολ σε 963 εμφανίσεις σε επίπεδο συλλόγου, τιμήθηκε με ένα χάλκινο άγαλμα στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής το 2016. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, δήλωσε πρόσφατα ότι «εργάζονται» πάνω σε ένα άγαλμα στο Καμπ Νόου.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ