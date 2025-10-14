Xειροπέδες σε δύο άτομα για κατοχή κάνναβης

Με ποσότητες κάνναβης συνελήφθησαν δύο άτομα στα Τρίκαλα από την ομάδα Δι.ΑΣ.

Η ανακοίνωση:

Συνελήφθησαν, χθες (13-10-2025) το βράδυ και σήμερα (14-10-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, -2- ημεδαποί άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι, στο πλαίσιο διενεργηθέντων ελέγχων, κατελήφθησαν να κατέχουν:

∙ο ένας, χάρτινη συσκευασία και αυτοσχέδιο τσιγάρο με μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες κατασχέθηκαν &

∙ο άλλος, νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους – 11,3- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.