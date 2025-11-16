Χειροπέδες σε ζευγάρι στα Τρίκαλα – Έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητο

Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Τρίκαλα καθώς έκρυβαν στο εσωτερικό αυτοκινήτου ποσότητες κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Συνελήφθησαν, χθες (15-11-2025) το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, -2- ημεδαποί και συγκεκριμένα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθησαν να κατέχουν, επιμελώς κρυμμένη, στο εσωτερικό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του άνδρα, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους -27- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.”