Τρικαλινοί αστυνομικοί συνέλαβαν άνδρα στο Μουζάκι για κατοχή και διακίνηση κάνναβης

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων μετά από έφοδο σε σπίτι άνδρα, στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου, προχώρησαν στη σύλληψη του, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ποσότητες κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, χθες (14-10-2025) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση κάνναβης από τον δράστη, χθες το πρωί, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

∙μέσα σε αποθήκη, -16- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης σε φούντα, συνολικού βάρους -215,9- γραμμαρίων καθώς και -1- ζυγαριά ακριβείας &

∙στο εσωτερικό της οικίας, -3- ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.