Τρίκαλα: 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα

Συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 13 έως 19 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -1.262- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 105- παραβάσεις, ως ακολούθως:

∙Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν -355- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -35- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -10- σε οδηγούς δικύκλων και -25- σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

∙Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν -336- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -27- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -20- σε οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων -2- σε εργαζομένους σε υπηρεσίες διανομής), -2- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -5- σε επιβάτες δικύκλων,

∙Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν -384- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά –26- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -12- σε οδηγούς δικύκλων , -13- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δικύκλου &

∙Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -187- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -17- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -11- σε οδηγούς δικύκλων και -6- σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι «ασπίδα» ζωής.