Τρίκαλα: Οδηγός μεταφορικής εταιρείας έκλεβε εμπορεύματα επί δύο χρόνια

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε ένας οδηγός μεταφορικής καθώς αφαιρούσε συστηματικά, για διάστημα δύο περίπου ετών, προϊόντα από εταιρεία για την οποία εκτελούσε δρομολόγια.

Ειδικότερα συνελήφθη, το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας άνδρας, διότι, ως οδηγός μεταφορικής εταιρείας, από τον Φεβρουάριο του 2024 έως βραδινές ώρες προχθές προέβαινε σε άνοιγμα των θαλάμων φόρτωσης άλλης εταιρείας, για την οποία πραγματοποιούσε δρομολόγια, και αφαιρούσε διάφορα προϊόντα.

Κατόπιν καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία ο συλληφθείς είχε παραβιάσει τον κανόνα μη ανοίγματος του θαλάμου φόρτωσης χωρίς την έγκριση της εταιρείας για την οποία πραγματοποιούσε δρομολόγια, αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, χθες (10/1) το πρωί, εντόπισαν τον συλληφθέντα σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν διάφορα αφαιρεθέντα εμπορεύματα της εταιρείας, τα οποία είχε παραλάβει με Ι.Χ.Φ. της εταιρείας, προχθές το βράδυ, προκειμένου να ενεργήσει μεταφορά τους.

Τα αφαιρεθέντα εμπορεύματα καθώς και ακόμη 1.152 τεμάχια διαφόρων προϊόντων που βρέθηκαν σε διενεργηθείσα νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντος, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο της αποθήκης της εταιρείας.