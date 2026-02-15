Συλλήψεις για δυνατή μουσική σε τέσσερα καταστήματα

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ και σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, 4 άνδρες, για παραβάσεις σε ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

• χθες το βράδυ, οι 2 άνδρες, διότι κατελήφθησαν να λειτουργούν, ως ιδιοκτήτες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχουν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικά συγκροτήματα με ενισχυτές και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, ο μεν πρώτος στερούμενος αδείας μουσικής-μουσικών οργάνων, ο δε άλλος στερούμενος αδείας παράτασης μουσικής-μουσικών οργάνων, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων,

• σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες, οι άλλοι 2 άνδρες, διότι κατελήφθησαν να λειτουργούν, ως νόμιμος εκπρόσωπος και ως ιδιοκτήτης, αντίστοιχα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να έχουν θέσει σε λειτουργία μηχανικά μουσικά όργανα, αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.