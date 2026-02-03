Νέο απατηλό μήνυμα για δήθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης

Με νέο μήνυμα SMS που αποστέλλεται σε κινητά τηλέφωνα, επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Οι πολίτες καλούνται:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται το μήνυμα, όπως αυτό αποστέλλεται ως SMS: