Δύο συλλήψεις ανηλίκων για κλοπές σε καφετέριες των Τρικάλων

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, δύο ανήλικοι, από τους οποίους ο ένας στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σε συνεργασία με αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Τυρνάβου και Σοφάδων και ο άλλος στους Σοφάδες, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σοφάδων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, βραδινές ώρες προχθές και πρώτες πρωινές ώρες χθες στα Τρίκαλα, οι δράστες διέπραξαν δύο περιπτώσεις κλοπής από ισάριθμες καφετέριες της πόλης, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και 2 tablets.

Ένα από τα αφαιρεθέντα tablets βρέθηκε στην κατοχή του ενός συλληφθέντος, το οποίο και κατασχέθηκε.