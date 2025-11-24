Γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από σκάγια όπλου – Συνελήφθη άνδρας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο ανωτέρω πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στον αέρα, με αποτέλεσμα, ένεκα της βολής, να τραυματιστεί ελαφρά από σκάγια μια 70χρονη γυναίκα που βρισκόταν σε διπλανή οικία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλης απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όπλο και ένα βληθέν φυσίγγιο.