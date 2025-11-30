Έφοδος σε σπίτι Τρικαλινού – Εκριζώθηκαν δενδρύλλια και κατασχέθηκε κάνναβη

Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη χθες το πρωί ένας άνδρας στα Τρίκαλα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν σε νομότυπη έρευνα στο σπίτι του, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο δενδρύλλια κάνναβης , ύψους 1,4 και 0,9 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν.

Ποσότητα ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης , βάρους 87 γραμμαρίων .

Επιπλέον ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης αναμεμιγμένης με καπνό, συνολικού βάρους 14 γραμμαρίων.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.