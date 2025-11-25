Kουτεντάκης: Μέχρι και πεταμένα στρώματα στα αξιοθέατα του Ληθαίου

Πολλά τα καλά της πόλης μας, με εξαίρεση την καθαριότητα των δημόσιων χώρων που δεν είναι από τα δυνατά της σημεία. Έτσι χάρηκα όταν διάβασα για την «Συμμαχία για την καθαριότητα» μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ΤΥΡΑΣ. Σίγουρα ένα βήμα προς στη σωστή κατεύθυνση.

Δεν άκουσα όμως να συμμετέχουν στην εν λόγω «Συμμαχία» και οι ιδιοκτήτες των ιδρυμάτων καφέ της πόλης, οι δραστηριότητες των οποίων ευθύνονται για τον κύριο όγκο των απορριμμάτων που κοσμούν δρόμους και πλατείες. Πράγματι, από τα 70 περίπου κιλά απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης δράσης της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού (με πρωτοστάτη τον π. Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Λάππα), τα περισσότερα ήταν συσκευασίες καφέ και νερού. Και αυτά σε μόλις 400 περίπου μέτρα στην Ανατολική όχθη του Ληθαίου, κοντά στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για πολύ σκουπίδι.

Και μια περί Ληθαίου ο λόγος, διάβασα επίσης για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας (;) και τον «καθαρισμό» της κοίτης του ποταμού. Τίποτα για τους τόνους διαφόρων υλικών (πλαστικών κυρίως) που βρίσκονται στις όχθες του. Με την πρώτη νεροποντή, όλα αυτά θα καταλήξουν στη θάλασσα επηρεάζοντας τη θερμική αγωγιμότητα και διαφάνεια του νερού, που με τη σειρά τους συμβάλουν στην υπερθέρμανσή του και στη δημιουργία ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι μάλιστα εντυπωσιακό ότι ένα στρώμα βρίσκεται επί μήνες πεταμένο στη δυτική όχθη, μόλις 800 μέτρα από την κεντρική γέφυρα, χωρίς κανείς να ενοχλείται. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την κατάσταση πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) τον «καθαρισμό» της κοίτης του ποταμού.

Γιάννης Κουτεντάκης